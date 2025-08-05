Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, KAFUM Fuar Alanı’nda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sanatçı Burak Bayram, etkinlik kapsamında sahne alarak, dinleyicilerle buluştu.

Konser boyunca Burak Bayram, birbirinden güzel şarkılarını müzikseverler için seslendirdi.

Muhteşem sesi ve etkileyici sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Bayram, katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Yaklaşık 1 saat süren konserde, müzikseverler de alkışlarla ritim tutarak ve telefon ışıklarıyla geceye renk kattı.

Konseri izlemeye gelenler, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Salih Kıraç’a bu anlamlı etkinlik için teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Geleneksel Ağustos Fuarı, bu tür etkinliklerle şehrin kültürel zenginliğine katkıda bulunmaya devam ediyor.