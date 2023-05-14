28. dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı.

Aday Debgici, oy kullanacağı okulda sandık görevlilerine kolay gelsin diyerek vatandaşlarla selamlaştı.

Aday Debgici daha sonra eşi ve çocukları ile 1019 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçerek oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi’nin hayırlı olmasını temenni eden Aday Debgici, sandığa gösterilen ilgiden mutluluk duyduğunu belirtti.