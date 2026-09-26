Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan tartışma, sokak ortasında taş ve sopaların kullanıldığı kanlı bir kavgaya dönüştü.

Dicle Mahallesi'nde Sokak Karıştı

Olay, Siverek ilçesine bağlı Dicle Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında eskiden gelen bir husumet bulunan akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Sokak ortasında yaşanan arbedeyi gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı güçlükle sonlandırdı. Olayda yaralanan A.S. (31) ve S.S. (28), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polisten Hızlı Müdahale: 2 Gözaltı

Olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.