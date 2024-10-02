Eski yapının mimari dokusu korunacak caminin yeniden inşası için temeller atılırken, süreç titizlikle devam ediyor.

Tarihi mirasın yaşatılması adına yapılan bu çalışmalar Kahramanmaraşlı vatandaşlar için şehir geleceği açısından umut vadediyor.

Saraçhane Cami'nin yeniden inşa edilmesi, hem manevi hem de kültürel açıdan büyük önem taşıyor.

Yapılacak yeni caminin, eski yapının mimari dokusunu koruyarak inşa edilmesi hedeflenirken, çevre düzenlemesiyle birlikte Saraçhane Çarşısı’nda da ticari hayatın canlanması ve bölgenin eski günlerine dönmesi bekleniyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu