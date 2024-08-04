Kahramanmaraş merkezli depremlerde 59 binanın yıkıldığı ve yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin de içinde bulunduğu Şazibey Mahallesi'nde yerinde dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Bu bölgedeki binaların inşasında fore kazıklar kullanılarak zemin artı 4 kat olarak konutlar inşa ediliyor.

Depremin yarattığı yıkımın ardından başlatılan bu dönüşüm çalışmaları, güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor. Yeni binalar, depreme dayanıklı yapıları ve modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Yerinde dönüşüm projesi kapsamında, mahalledeki eski yapıların yerine daha sağlam ve güvenli binalar inşa ediliyor.

Şazibey Mahallesi'nde yürütülen bu dönüşüm çalışmaları, bölge halkının hayat kalitesini artırmayı hedefliyor. Depreme dayanıklı yapılar ve modern şehir planlaması ile mahalle, güvenli ve yaşanabilir bir yer haline geliyor. Bu projeler tamamlandığında, Şazibey Mahallesi, yeni ve güçlü yüzüyle dikkat çekecek.