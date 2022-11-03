Bilim ve teknolojinin ışığında yaratıcı, girişken, özgüvenli, başarılı ve mutlu öğrenciler yetiştirmeyi kendine hedef olarak belirleyen SEBA eğitim kurumları görkemli bir açılışla hizmet vermeye başladı.

Eğitimde yeniliğin öncüsü olmayı hedefleyen SEBA eğitim kurumları, çok sayıda veli, öğrenci ve özel davetlinin katılımı ile açılış törenini gerçekleştirdi.

Modern eğitim anlayışı ve uzman eğitimci kadrosuyla hizmet veren SEBA eğitim kurumları, öğrencilerine birebir özel dersler de vererek öğrencilerin başarılarına başarı katmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan SEBA Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Sabiha Aydoğar, “İlkokul, ortaokul ve lise gruplarına hizmet veremeye başladık” dedi.