Şehit haberinin duyulmasıyla birlikte Kahramanmaraş'ta büyük bir hüzün yaşanırken, şehidimizin naaşı uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve protokol üyeleri, şehidin naaşını karşılayarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Mehmet Ali Horoz, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılarak vatanı için görev yapma kararı alan genç bir kahramandı. Görev sırasında ülkesinin güvenliği için fedakarca çalışırken şehit düştü. Şehidin ailesi, yakınları ve Kahramanmaraşlılar, acı haberi alır almaz Türk bayraklarıyla donattıkları evlerine ve sokaklara Türkiye'nin birliği ve beraberliği için dualar etti.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un naaşı, Kahramanmaraş'ta yarın öğlen namazına müteakip düzenlenecek olan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.