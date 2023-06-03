6 Şubat depremleri sonrası vatandaşların şehir içi toplu taşıma ihtiyacını karşılamak için 20 Şubat tarihinden günümüze kadar günlük ortalama 110 bin vatandaşa ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, alınan UKOME kararıyla 5 Haziran Pazartesi gününden itibaren şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretli tarifeye geçileceğini duyurdu.

Toplu taşıma araçlarında 5 Haziran Pazartesi gününden itibaren kredi kartı ve NFC ile binişler de aktif olarak kullanılacak.

KahramanKart’a bakiye yüklemeleri ise; Kahramankart mobil uygulaması, kiosklar, bayiler ve Kahramankart internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kart dolum noktaları ve aktif bayilerin bilgilerine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/06/01/kiosk-noktalari-ve-kahramankart bayileri internet adresinden ulaşılabiliyor.

