Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği Başkanı İsmail Koyuncu’nun kızı Fatma Gül ile Selma ve Harun Gül’ün oğlu İsmail, düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Merdan Kır Bahçesi’nde gerçekleşen düğün merasimi, yoğun katılımla dikkat çekti. Şehir protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda davetli, genç çiftin bu özel gününde Koyuncu ve Gül ailelerinin mutluluklarına ortak oldu.

Davetliler, aile büyüklerini tebrik ederken genç çiftin birlikteliğinin ömür boyu sürmesi temennisinde bulundu.