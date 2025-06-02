Kahramanmaraş Öğretmen Akademileri’nin Şehir ve Kültür Akademisi programı kapsamında düzenlenen Güredil Kalesi Doğa Yürüyüşü, büyük bir katılımla tamamlandı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünden başlayan etkinlikte; Prof. Dr. Emin Toroğlu (KSÜ Öğretim Üyesi), öğretmenlere bölgenin tarihî-coğrafi kimliği, halk kültürü ve Güredil Kalesi’nin stratejik önemi üzerine kapsamlı bir sunum yaptı.

Ardından kalenin güverte ve sur kalıntılarını gezen öğretmenler, toplu bir fotoğraf çekimiyle anı ölümsüzleştirdi.

Öğle molasında serbest doğa yürüyüşü yapan katılımcılar, kalenin zirvesine tırmanarak panoramik manzaranın keyfini sürdü.

Prof. Dr. Toroğlu, “Güredil Kalesi, Antik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan bir tarihî sürekliliğe işaret eder. Bölgenin coğrafi konumu, savunma hatları ve yerel halkın kültürel dokusuyla iç içe geçmiş yapısı; tarihî akışın her döneminde stratejik önem taşıyan bir miras niteliğindedir” açıklamasını yaptı.

Öğretmenler, hem tarihî kalıntıları inceleyip hem de bölgedeki yabanî bitki örtüsü ve jeolojik zenginliği gözlemleme fırsatı buldu.

Şehir ve Kültür Akademisi’nin amacı, öğretmenlerin yerel tarih ve kültürü derinlemesine kavramasını sağlayarak sınıf içi anlatımlara katkı sunmak, aynı zamanda doğayla iç içe verimli bir öğrenme deneyimi yaşatmaktır.

Etkinliğin sonunda, katılımcılar hem bilgi hem de motivasyon dolu bir günün ardından Kahramanmaraş’a döndü.

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, böylesi bilgi ve deneyim merkezli programlara destek vermeye devam edileceği belirtilerek; rehberlik eden Prof. Dr. Emin Toroğlu’na, organizasyonu yöneten ekibe ve tüm katılımcılara teşekkür edildi.