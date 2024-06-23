Kurban Bayramı Tatilini bitiren ve geri dönüş sağlayan vatandaşlar, aileleriyle birlikte Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Yoğunluk Oluşturmaya Başladı.

Kimi Vatandaşlar ikamet ettikleri şehirlere tekrardan dönüş sağlayarak, kimi vatandaşlarda Aile Ziyareti sonrasında geri dönüş yaparak okudukları ve çalıştıkları şehre yola koyulmaya başladı.

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşmaya başladı.

Günler öncesinde biletini kesen vatandaşlar, valizlerini aldıkları gibi otogarın yolunu tuttu.