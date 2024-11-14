Etkinliğin onur konuğu, vatan sevgisini kaleme aldığı eserlerle tanınan Azerbaycanlı araştırmacı yazar Gülsüm Adilqızı oldu.

Bugüne kadar yazdığı 28 kitapla Türkiye ve Azerbaycan toprakları uğruna gözünü kırpmadan şehit ve gazi olmuş kahramanları anlatan Adilqızı, etkinlikte "Vatan Çağırır" isimli 29. kitabını şehit aileleri ve gazilere hediye etti.

Kitabın hediye edilmesiyle duygusal anlar yaşanırken, Adilqızı'nın Türkiye ve Azerbaycan şehitlerine ithafen özel olarak hazırladığı bayrakları da takdim etmesi, buluşmayı daha da anlamlı kıldı.

Adilqızı, Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşlik bağını vurgulayarak, "Vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimize minnet borçluyuz," ifadeleriyle, şehit yakınları ve gazilere destek mesajı verdi.

Etkinlik, vatan sevgisini yüreğinde taşıyan katılımcılara moral olurken, Türkiye ve Azerbaycan’ın dostluk ve kardeşlik duyguları bir kez daha pekişti.