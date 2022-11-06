Tunceli'den geçici görevle gittiği Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duyğal'ın oğlu Mustafa Berk Duyğal'a 13. yaş günü dolayısıyla antrenman yaptığı sahada sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, Kahramanmaraş Kurtuluş spor kulübünde forvet oyuncusu olan Mustafa Berk Duyğal'a antrenman yaptığı sahada doğum günü sürprizi yaptı.



Sürpriz karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan ve kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Mustafa Berk, Kaymakam Keçeli ile pastayı keserek takım arkadaşlarına ikram etti.

Şehit Hakan Duyğal'ın oğlu Mustafa Berk Duyğal kendisine yapılan doğum günü sürprizi karşısında oldukça şaşırdığını ifade ederek, doğum günü sürprizini düzenleyenlere teşekkür etti.



Şehitlerin geride bıraktığı evlatlarının devletin en büyük emaneti olduğunu belirten Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, "Şehidimizin değerli evladı Berk kardeşimizin doğum günü için ona bir sürpriz hazırladı derneğimiz, ailemiz ve bizler. Şehitlerimizin emanetleri bizim başımızın üstünde yeri var milletimiz en değerli varlıklardan bir tanesi onlar. Bugünde Berke güzel bir sürpriz oldu. İnşallah Berk kardeşimizde diğer sporcu kardeşlerimizde devletine, vatanına, milletine ve ailesine faydalı hayırlı insanlar olmasını diliyoruz." dedi.



Dernek Başkanı Mehmet Ali Küpeli de geleneksel hale getirdikleri doğum günü kutlamalarına devam ettiklerini ve çocukların bir anlık mutluluğuna ortak olabilmenin gurur verdiğini belirterek. Dernek üyeleriyle iş insanlarına desteklerinde dolayı teşekkür etti.