Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesinde ikamet eden Özdemir ailesine, yeni evleri teslim edildi

PKK’nın, Kuzey Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir üs noktasına sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in ailesine yeni ev teslim edildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlı Mehmet Özhaseki, bir dizi gezi ve inceleme için depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a geldi.

Şerefoğlu Mahallesi’nde deprem sonrası şehidin evi yıkılmış, Bakan Özhaseki ise aileye bir ay içerisinde ev teslimi yapılacağını duyurmuştu. Bir ayda tamamlanan deprem köy evi şehidin ailesine teslim edildi.