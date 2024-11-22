MERSİN (AA) - YAKUP SAĞLAM - PKK'lı teröristler tarafından 30 yıl önce Tunceli'deki okul lojmanında 26 yaşında şehit edilen öğretmen Buminhan Temizkan'ın Mersin'de yaşayan ailesi, evlatlarının adını verdikleri dernek aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı yapıyor.



Bölücü terör örgütü mensuplarının 11 Eylül 1994'teki saldırısında meslektaşları Rüstem Şen, Metin Kaynar, Vedat İnan, Ali İhsan Çetinkaya ve Mustafa Karınca ile katledilen Temizkan'ın ailesi, çocuklara umut olmak için 1994'te Buminhan Temizkan Şehit Öğretmenler Derneğini kurdu.

Anne Yeter ve baba Necati Temizkan, kütüphane oluşturdukları dernek binasını şehit öğretmenlerin fotoğraflarıyla donattı.

Eşinin 2012'de vefat etmesinin ardından başkanlığını yürüttüğü dernekle etkinlikler düzenlemeyi sürdüren 81 yaşındaki Yeter Temizkan, eğitimcilerin hatıralarını yaşatmaya çalışıyor.

Şehit annesi, dernek üyeleri ve gönüllülerin desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı sağlıyor.

- "Vatandaşlar derneği hiç boş bırakmıyor"

Buminhan Temizkan Şehit Öğretmenler Derneği Başkanı Yeter Temizkan, AA muhabirine, aradan geçen 30 yıla rağmen evlat hasreti çektiğini söyledi.

Oğlunun mesleğini çok sevdiğini dile getiren Temizkan, "Görev yerine gitmeden önce yanıma gelip helalleşti, öptü. Bölgede olan zorlukları sadece babasına anlatırdı." dedi.

Temizkan, evladının hep şehitlik mertebesine ulaşmayı istediğini ifade etti.

Kurdukları derneğin sık sık ziyaretçi ağırladığını belirten Temizkan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar derneği hiç boş bırakmıyor, Öğretmenler Günü ve diğer özel günlerde bizi ziyaret ediyorlar. Cenabıallah uzun ömür verirse ölene kadar derneği devam ettireceğim. Torunum da 'Amcamın emanetini sürdüreceğim' diyor. Aradan 30 yıl geçti ama evlat acısı hala bugünkü gibi. Oğlumun arkadaşları, öğrencileri hala ziyaret ediyor. Oğlumun adını yaşatmak için çocuklarına ismini koydular. Şehitlerimizi yaşatırsak Türkiye hiçbir zaman yıkılmaz."

Şehit öğretmenin kardeşi Gökhan Temizkan da 1999'dan beri öğrencilerin hayatına dokunduklarını vurguladı.

Kardeşi ve meslektaşlarının hayallerini sürdürdüklerini anlatan Temizkan, şunları kaydetti:

"Amacımız şehitlerimizin adını unutturmamak ve yapmak istediklerini gerçekleştirmek. Öğretmenler şehit olmasaydı öğrenci okutmak istiyorlardı. Şimdi biz buna vesile oluyoruz. PKK terör örgütü ve terör sevicilerine bir kez daha söylüyorum, Buminhan Temizkan ve şehitler ölmedi, yaşıyor."