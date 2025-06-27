Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde eğitim veren Dedekorkut İlk ve Ortaokulu, hem yüreklere dokunan hem de eğitime ışık tutan anlamlı bir projeye imza attı.

Okul Müdür Yardımcıları Suat Ünal ve Meral Beş Tepe'nin öncülüğünde hayata geçirilen bu özel çalışmayla, 6 Şubat depremlerinde şehit olan öğretmenlerin isimleri, unutulmaz eserlerle birlikte yaşatılıyor.

Eğitim şehitlerini unutturmamak ve öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, okulun koridorları bir anlam galerisine dönüştürüldü.

164 değerli Türk ve dünya klasiği kitabın üzerine, depremde hayatını kaybeden 164 öğretmenin ismi özenle yazılarak sergilendi.

Kitapların her biri, bir öğretmeni simgelerken; her bir isim, ilim ve irfan yolunda yitirdiğimiz eğitim neferlerinin aziz hatırasını yaşatıyor.

Dedekorkut İlk ve Ortaokulu bu projeyle, hem okuma kültürünü canlı tutmayı hem de gelecek nesillere vefa duygusunu aşılamayı hedefliyor.

Proje büyük beğeni toplarken, ziyaretçilerin de duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Müdür Yardımcısı Süat Ünal, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Amacımız, eğitim şehitlerimizi unutturmamak ve onların isimlerini kitaplarla yaşatmak. Öğrencilerimiz her kitapta bir öğretmeni tanıyor, onu anıyor, onunla birlikte okuyor” ifadelerini kullandı.

Meral Beş Tepe ise, “Bu proje sadece bir anma değil, aynı zamanda öğrencilerimize okumanın değerini, bilgiye ve öğretmene saygıyı öğretmek için güçlü bir araç oldu” sözleriyle projenin manevi yönüne dikkat çekti.

Dedekorkut İlk ve Ortaokulu'nun bu duyarlı yaklaşımı, eğitim camiasında takdirle karşılandı.

Bu anlamlı çalışma, hem kaybettiklerimize duyulan saygının hem de kitaplara olan sevginin birleştiği nadide bir örnek olarak hafızalarda yer edindi.