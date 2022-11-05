Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şehit Polis Memuru Ali Yardımcıoğlu’nun babası Fahrettin Yardımcıoğlu’nun cenaze törenine katıldı.

Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı’nda toprağa verilen Fahrettin Yardımcıoğlu’nun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehidimiz Polis Memuru Ali

Yardımcıoğlu’nun babası Fahrettin Yardımcıoğlu’nu Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Merhuma Allah’tan rahmet, Yardımcıoğlu ailesine sabırlar diliyorum.

Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” dedi.