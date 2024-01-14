Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

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"Mehmetçik teröristi hendeklere gömüyor"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Tüm bölgelerde Mehmetçik, PKK’lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Şehit haberi alındıktan sonra toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu. 

Kaynak: TRT HABER