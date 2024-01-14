Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Mehmetçik teröristi hendeklere gömüyor"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Tüm bölgelerde Mehmetçik, PKK’lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Şehit haberi alındıktan sonra toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.