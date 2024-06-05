5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde farkındalık oluşturmak için Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma iş birliğiyle Ali Kayası ve Menzelet Barajı’nda temizlik yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmada çevre bilincinin artırılması hedeflenirken Kahramanmaraş’ı birlikte koruyalım mesajı verildi.

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası sürerken bir yandan da kent estetiğini sağlayarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Jandarma Çevre Koruma Timleri ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince şehrin gözde turizm mekânlarından Ali Kayası Cam Teras’ta çevreye rastgele atılan ve doğal yaşamı tehdit eden plastik atıklar, tekstil ve evsel atıklar toplandı. Ayrıca Menzelet Barajı’na atılan atıklar da ekiplerce toplanarak katı atık bertaraf tesisine nakledildi. Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma iş birliğiyle yapılan etkinlikle çevre bilincinin artırılması ve farkındalık oluşturulması hedeflenirken şehrimizin güzel çehresini birlikte koruyalım mesajı verildi.