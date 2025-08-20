Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, KAFUM Fuar Alanı’nda tüm coşkusuyla devam ediyor. Kültürel mirasın, yöresel lezzetlerin ve eğlenceli etkinliklerin buluşma noktası olan fuar, düzenlenen konserlerle de müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Bu kapsamda sahne alan şehrin güçlü seslerinden Cemile Sönmez, KAFUM’da dinleyicilere adeta bir türkü şöleni sundu. Türk halk müziğinin hafızalara kazınan eserlerini ustalıkla seslendiren Sönmez, hem duygulandırdı hem de coşturdu.

Sanatçılar, sazın tınısını güçlü yorumlarıyla harmanlayarak KAFUM’u bir türkü meclisine çevirdi. Konsere katılan müzikseverler, sanatçıların performansını coşkulu alkışlarla karşıladı.

Ağustos Fuarı, konserlerin yanı sıra birçok kültürel ve sosyal etkinlikle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.