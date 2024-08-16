Kahramanmaraş'ta geleneksel hale gelen Ağustos Fuarı, şehrin kültürüne yaraşır bir şekilde coşkuyla sürüyor. Fuarın kapıları açıldığı ilk günden bu yana, vatandaşlar büyük bir ilgi ve heyecanla fuarı ziyaret etmeye devam ediyor.

Birçok işletme, ürünlerini tanıtmak ve satışlarını artırmak amacıyla fuarda yerini aldı. Kahramanmaraş esnafı, bu tür fuarların hem şehir ekonomisine hem de yerel ticarete büyük katkı sağladığını ifade ediyor. Fuarın, özellikle yerel işletmeler için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken esnaflar, organizasyonun sağladığı ortamdan oldukça memnun.

Bu yıl fuarda dikkat çeken işletmelerden biri de Marka City oldu. Şık ve kaliteli takım elbiseleri uygun fiyatlarla vatandaşlara sunan Marka City, fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi görüyor. Hem kalitesi hem de fiyatlarıyla fuarın öne çıkan markalarından biri olarak gösterilen Marka City, ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Şehrin kültürel ve ekonomik hayatına renk katan Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, esnaflardan aldığı tam notla coşkulu bir şekilde devam ediyor. Fuarın sonuna kadar yoğun bir katılımın devam etmesi bekleniyor.