Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal yaşamına değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Dulkadiroğlu Pınarbaşı mevkiinde yapımı süren Çınaraltı Sosyal Tesisleri’nde önemli bir aşama daha tamamlandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam 580 metrekare kapalı alana sahip, iki katlı tesisin inşaatı ve iç mekân düzenlemeleri tamamlandı.

Projenin son etabı olan çevre düzenleme çalışmalarına ise start verildi. Bu kapsamda; peyzaj, bitkilendirme ve genel çevre düzenlemesi titizlikle yürütülüyor.

Her yaştan vatandaşın keyif alabileceği şekilde tasarlanan tesiste geniş yeşil alanlar, çocuk oyun grupları, konforlu oturma alanları ve dinlenme noktaları yer alacak.

Ayrıca bölgedeki araç yoğunluğu göz önünde bulundurularak modern ve kullanışlı bir otopark da projeye dâhil edildi.

Böylece tesis, ziyaretçilerine hem konforlu hem de erişilebilir bir deneyim sunacak.

Doğal dokusu, eşsiz manzarası ve merkezi konumuyla öne çıkan Pınarbaşı mevkiindeki yeni sosyal tesis, tamamlandığında Kahramanmaraş’ın en gözde dinlenme alanlarından biri olacak.

Çınaraltı Sosyal Tesisleri, sunduğu modern imkânlar, estetik tasarım ve donatı zenginliğiyle hem bölge halkının hem de şehir dışından gelen misafirlerin uğrak noktası olmayı hedefliyor.