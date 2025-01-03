Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dokumacı ailesi Adına Bünyamin Dokumacı, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür,Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam ile Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, hayırsever Dokumacı ailesi ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu’na yeni camii ve taziye evi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dokumacı Ailesi tarafından inşa edilen camii ve taziye evinin iç tefrişatının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Başkan Fırat Görgel, “Bugün burada hayırsever Dokumacı Ailesi tarafından Dulkadiroğlu’na kazandırılan ve belediyemizin de katkılarıyla tamamlanan Sema Dokumacı Camii ve Taziye Evi’nin açılışı için bir aradayız. Bu proje, kamu ve hayırsever iş birliğinin en güzel örneklerinden biri. İnşallah bu ortak çalışma, ileride gerçekleştireceğimiz projelere de ilham kaynağı olacak. Bugün burada açılışını yaptığımız Sema Dokumacı Camii ve Taziye Evi’mizin ilçemize, Yenikent Mahallemize hayırlı olmasını diliyor, Dokumacı ailemize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Görgel, konuşmasının devamında şehir genelinde yürütülen imar ve inşa çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Özellikle 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Dulkadiroğlu’nda alt ve üstyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Görgel, “Bu yılın sonuna kadar tüm hak sahiplerine konutlarımızı teslim edeceğiz. Eğitim, sağlık, ulaşım ve altyapı gibi temel alanlarda önemli bir mesafe kat ediyoruz. Şehir genelinde altyapı seferberliğimiz sürüyor. Şehrimizin altyapı sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında Bakanlıklarımızla iş birliklerimiz sürüyor. Yeni projelerle ulaşım altyapımızı ciddi oranda güçlendireceğiz. Tarihi konaklarımızı restore ederek yeniden turizme kazandırıyoruz. İnşallah şehrimize yakışır bir stadyum inşa edeceğiz. Daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş ve Dulkadiroğlu için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Sema Dokumacı Camii ve Taziye Evi’nin açılışı gerçekleştirildi.