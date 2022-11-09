Yaklaşan KMTSO Başkanlığı seçiminde tercihini Başkan Adayı Mustafa Buluntu’dan yana kullanacaklarını ve bunun için de çok fazla geçerli sebepleri olduğuna vurgu yapan genç müteşebbislerinden Serhan Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş sevdalısı Erdoğanyılmaz ailesi olarak kentin gönüllü turizm elçisi olarak kent turizmine katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.



Yaklaşan KMTSO seçimleri dolayısıyla şehirde tatlı bir telaş olduğunu vurgulayan Erdoğanyılmaz, Başkonuş Yaylası olarak kent turizmini daha ileriye taşımak için ulusal ve uluslararası basında Kahramanmaraş’ı hem Türkiye’de hem de dünyada tanıtmak için çeşitli aktiviteler düzenlediklerini hatırlattı. Turizmde kenti tanıtmak adına güce ihtiyacı olduklarını bu gücü de KMTSO’dan almak istediklerini dile getiren Erdoğanyılmaz şöyle konuştu: “Turizmin gelişmesinde Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Sanayi Odası üçlü sacayağının turizmcileri sürüklemesi açısından güçlü bir yapı oluşturacağını düşünüyorum. Kentin turizminin gelişmesinde yine çeşitli aktiviteler yapan Gökhan Büyükdereli kardeşimizle Başkan Adayımız Mustafa Buluntu’nun yanında yer aldık. Kahramanmaraş turizmini Ticaret ve Sanayi Odası'nın da gücünü kullanarak hem Türkiye'de hem de tüm dünyada şehrimizin ismini duyurmaya, gastronomisini, inanç turizmini, sağlık turizmini ilerletmeye devam edeceğiz.