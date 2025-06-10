Sıcaklıklar Artıyor: 38 Dereceye Kadar Çıkacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 10 Haziran Salı günü:

En düşük sıcaklık: 22°C

En yüksek sıcaklık: 38°C

Gün boyunca hava az bulutlu olacak. Güneşin etkisiyle öğle saatlerinde sıcaklık artışı hissedilir düzeye ulaşacak. Özellikle dışarıda uzun süre vakit geçirecek vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

Nem Oranları Dikkat Çekiyor: Sabah Kuru, Akşam Nemli

En düşük nem: %9

En yüksek nem: %72

Sabah saatlerinde oldukça kuru bir hava hakimken, akşam saatlerine doğru nem oranı artacak. Bu durum özellikle astım ve bronşit gibi solunum rahatsızlığı olan bireyleri etkileyebilir.