Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesini Serintepe Mahallesi 14. Sokak'ta bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle  yangın çıktı.

İş yerinden dumanların çıktığını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine  hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

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Yangının büyümeden söndürülmesiyle iş yerinde can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR