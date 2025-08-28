Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı, müzik dolu geceleriyle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Fuarın 27’nci gününde sahne alan arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, KAFUM’da verdiği konserle dinleyicilerine adeta müzik ziyafeti sundu.

Konser öncesinde alana akın eden binlerce vatandaş, Serkan Kaya’ya büyük ilgi gösterdi. Konser alanı tıklım tıklım dolarken, müzikseverlerin coşkusu gece boyunca hiç dinmedi.

Sahnede sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, dinleyicilerinden uzun süre alkış aldı.

Kaya; “Mesele”, “Kara Gözlüm”, “Kalakaldım”, “Yaranamadım” ve “Zor Bela” gibi hit şarkılarının yanı sıra, Türk müziğinin unutulmaz eserleri arasında yer alan “Bir Bilebilsen”, “Hangimiz Sevmedik”, “Sen Aldırma”, “Yaralandın mı Can” ve “Leylim Ley”i de kendine özgü yorumu ile seslendirdi.

Geniş repertuvarı ve sahne enerjisiyle hayranlarını mest eden sanatçı, performansıyla KAFUM’u dolduran kalabalıktan tam not aldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise eğlence doruğa çıktı. Serkan Kaya’nın oyun havaları seslendirdiği bölümde, müzikseverler halay çekerek konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Coşkunun zirveye ulaştığı final bölümü fuara katılan vatandaşların hafızalarına unutulmaz bir anı olarak kazındı.