Açıklanan yeni fiyat tarifesine göre, bu yıl 0-5 kilometre arası mesafe 470 TL, 5-10 kilometre arası 500 TL, 10-15 kilometre arası 530 TL, 15 kilometre ve üzeri mesafe ise 560 TL olarak ücretlendirilecek.

Anaokullarındaki Rehber Personel ücretinin de 150 TL olarak açıklandığı yeni fiyat tarifesini akaryakıta gelen zamlardan dolayı tahmin edebilen veliler, gelen zamma şaşıramadı.

Bu bağlamda yaklaşık yüzde 65 oranındaki zammı değerlendiren KOSDER Başkanı Sefa Şavkılı, Şu anda çevre illere nazaran en düşük ücretin Kahramanmaraş’ta olduğuna dikkat çekti

MECBURİYETTEN BU ZAMMI YAPMAK ZORUNDA KALDIK

Başkan Şavkılı, yeni fiyat tarifesini şu şekilde değerlendirdi: “Malum dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı bu fiyatlar yansımak zorunda kaldı. Geçen yıl 9 ay itibarıyla yakıt fiyatı 6 TL iken bugün 24-25 TL arasında. 30 TL’leri gördük. Bizden kaynaklanan bir problem değil, dünyanın yaşadığı ekonomik krizden dolayı bu şekilde oldu. Keşke fiyatlar eskisi gibi 150-200 liralarda olsa; bizim için daha avantajlı, daha karlı olurdu. Bu şekilde olması bizim için bir kar değil. Mecburiyetten bu zammı yapmak zorunda kaldık.

EN DÜŞÜK FİYAT KAHRAMANMARAŞ’TA

Şöyle bir durum var: Bölge iller içerisinde (Adana, Kayseri, Gaziantep, Adıyaman, Sivas, Osmaniye) en düşük fiyat Kahramanmaraş. Büyükşehir Belediyemiz, vatandaşımızla her hangi bir problem yaşamayalım diye ‘en alt fiyat olsun’ dedi. Bizim de bir faydamız, desteğimiz olsun, vatandaşı zorlamayalım diye bizde buna saygı duyduk. Şu anda çevre iller içerisinde en düşük fiyat Kahramanmaraş’ta.”

İSTER İSTEMİZ DOLULUK ORANI YOK

Servislerdeki doluluk oranının düştüğünü de vurgulayan Şavkılı, “Dünyadaki ekonomik kriz, bizim ülkemizdeki vatandaşlarımızı da vurdu. İster istemiz doluluk oranı yok. Araçlarımız ortalama 19+1 ama maalesef araçlarımızda en fazla 12-13 kişiyle gitmekte” dedi.

Açıklanan tarifeye ilişkin alınan kararlar:

• Taşıma bedellerine KDV dâhil olup (Tavan fiyattır) Gidiş-Dönüş olarak ücretlendirilmesine,

• Hafta içi etüt ve sosyal faaliyet yapan tüm okullar için servis ücretine ilaveten 100 TL (Aylık) alınmasına,

• Hafta sonu etüt ve sosyal faaliyet yapan tüm okullar için servis ücretine ilaveten 125 TL (Aylık) alınmasına,

• Kardeş indirimi için gerekli evrakların ibraz edilmesi halinde ve aynı okul servis havuzunu kullanmaları şartıyla ilk öğrenci için tablodaki ücretin alınmasına, Her bir kardeş içinde yukarıdaki tablodaki fiyatlar üzerinden (%10) indirim yapılmasına,

• Yıllık peşin ödemelerde (%10) indirim uygulanmasına,

• Eğitim-Öğretim yılı boyunca (yanı yıl (Sömestr) tatili hariç) öğrencinin okula gelmediği günler, resmi ve idari tatil günleri ücrete tabidir ve herhangi bir kesinti yapılmamasına,

• Yarı yıl (Sömestr) tatilinde ücret liste fiyatı üzerinden yüzde 50'sinin ödenmesine,

• Mesafe belirlemesinde öğrencinin ikametgâhı ile okulu arasında en kısa trafik yolu Belediye Otobüs hattı göz önüne alınmasına veya (Google maps, wikimapia, yandex harita yol tarifleri) üzerinden belirlenmesine,

• Öğrencilerden UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenen tarifeden fazla ücret kesinlikle talep edilmemesine,

• Ücret tarifesi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığınca hazırlanarak meslek odalarınca üyelerine dağıtılmasına ve Okul Servis araçlarına ait ücret tarifeleri servis hizmeti verdiği süre boyunca araç içerisinde yolcular tarafından görülebilecek bir yere asılmasına,

• UKOME Genel Kurulunun bu kararına aykırı ücretlendirme yaparak taşımacılık yapanlar hakkında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından cezai işlem uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.