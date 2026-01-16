Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, edebiyatın başkentinde kültür ve sanat faaliyetlerini toplumun her kesimine ulaştırmayı sürdürüyor. Özellikle çocukların kültürel gelişimine katkı sunmayı hedefleyen etkinlikler, miniklerin hayal dünyasını zenginleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen masal dinletisi programı, Onikişubat Süreyya Güneş Anaokulu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğin konuğu olan, çocuk edebiyatının sevilen isimlerinden Sevde Gözükara, minik dinleyicilerle keyifli bir buluşmaya imza attı.

Gözükara, birbirinden renkli ve öğretici masalları çocuklara aktarırken anlatımlarını oyunlar, canlandırmalar ve hayal kurma egzersizleriyle zenginleştirdi. Böylece çocuklar yalnızca dinleyici olmakla kalmadı, masalların aktif bir parçası hâline geldi.

Masal anlatımı sırasında çocuklar sık sık hikâyelere dâhil edilerek kendi düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu. Sorularla yönlendirilen minikler, hayal güçlerini kullanarak masallara farklı bakış açıları kazandırdı. Bu etkileşimli anlatım sayesinde çocukların hem eğlenmesi hem de düşünsel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi.

Renkli görüntülere sahne olan program, çocukların yoğun ilgisi ve neşesiyle tamamlandı. Etkinlik sonunda miniklerin yüzlerindeki mutluluk, masal dinletisinin amacına ulaştığını gözler önüne serdi.