Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin gözde adreslerinden Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşımı kolaylaştırmak için yarıyıl tatili boyunca otobüs seferleri düzenleyecek.

Tatil boyunca her gün gerçekleştirilecek seferlerle, kayak tutkunları ve doğaseverler için çift yönlü ulaşım imkânı sağlanacak. Seferler, saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi önündeki otobüs durağından başlayacak.

Kayak ve doğa keyfi yaptıktan sonra dönüş yapmak isteyen vatandaşlar için ise otobüsler saat 15.00’da Yedikuyular Kayak Merkezi’nden geri dönecek.

Vatandaşlar, bu hizmet sayesinde özel araç ihtiyacı duymadan rahat bir şekilde kayak merkezine ulaşabilecek.