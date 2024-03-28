Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda Çekmeköy istikametine seyreden otomobile başka bir araçtaki kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik akışına kapatılan bulvarda çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda mermi kovanı tespit etti.

Saldırıda bazı mermilerin yol kenarında park halinde bulunan araçlara isabet ettiği görüldü.

Emniyetin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.