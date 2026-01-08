Eşi Semiha Polat ve yakınları tarafından hastane morgundan alınan Polat'ın cenazesi, evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Ekinözü ilçesine getirilen Polat'ın cenazesi, Ataköy Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü, Burada helallik alınmasının ardından Polat'ın cenazesi mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kurum binasındaki odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Polat'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Gözaltındaki zanlı H.H'nin, SGK'ya emekli olmak üzere başvurduğu ancak şartları karşılamadığı için başvurusunun reddedildiği, kuruma açtığı davayı da kaybedince kendisine tebliğ edilen 40 bin liralık dosya masrafı için saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasına dün gelen H.H. (57), kurum avukatı Zekeriya Polat (31) ile görüşmek istemişti. Çıkan tartışmada H.H, yanındaki tabancayla Polat'a ateş etmişti.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibince yakalanıp polise teslim edilmişti. Ağır yaralanan Polat ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.