Yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden 'büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü' adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri şahıslardan 'işlem ücreti' adı altında para talep etmek ve sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirerek, bilgisi ve rızası dışında mevcut bakiyesini, farklı banka ve kripto varlık borsası hesaplarına transfer ettikleri MASAK raporlarıyla tespit edildi.

Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını belirten Yerlikaya, operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiğini bildirdi.