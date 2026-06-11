Kahramanmaraş’ta hafta boyunca hava nasıl olacak?

Meteorolojik verilere göre kentte önümüzdeki 5 gün boyunca hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Özellikle öğle saatlerinde artan sıcaklıklarla birlikte ani yağış geçişleri dikkat çekecek.

Sıcaklık 33 dereceye çıkıyor

Tahminlere göre:

En düşük sıcaklık: 17 – 19°C

En yüksek sıcaklık: 28 – 33°C

Hafta ortasında sıcaklıklar zirve yaparken, özellikle Cuma ve Cumartesi günleri 33°C seviyelerine ulaşılması bekleniyor.

Yağışlı günler geri dönüyor

Tahminlerde dikkat çeken en önemli detaylardan biri de yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar oldu.

Perşembe: Gök gürültülü sağanak

Cumartesi: Sağanak yağış

Pazar: Yağışlı ve kapalı hava etkili

Pazartesi: Parçalı bulutlu geçiş

Uzmanlar ani yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Tahmin:

Nem oranı yükseliyor, bunaltıcı hava etkili olacak

Nem oranı hafta boyunca oldukça yüksek seyredecek:

En düşük nem: %21

En yüksek nem: %95’e kadar çıkıyor

Bu durum özellikle akşam saatlerinde hissedilen sıcaklığı artıracak.

Uzmanlardan uyarı

Meteorolojik değerlendirmelere göre ani sağanak yağışlar kısa süreli su birikintilerine ve trafikte aksamalara neden olabilir. Vatandaşların özellikle öğleden sonra saatlerinde tedbirli olması öneriliyor.