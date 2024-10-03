Cezayir üzerinden lodosla gelen ılık hava, sıcaklıkları 3 gün 30 dereceye yaklaştıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da orta hızda esen lodos halsizlik yaratabilir. Bölgede sıcaklıklar yeniden 30 dereceye çıkacak.

Akdeniz'de önümüzdeki günler güneşli ve sıcak geçecek. Kahramanmaraş ise 32 dereceleri görecek.