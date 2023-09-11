Yeni haftada yağışlar yurdun batı kesiminde azalıyor.

Haftanın ilk gününde Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesiminde yağış var.

Marmara'ya fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Akdeniz bölgesinde gök gürültülü, sağanak yağış bekliyoruz. Bir de Doğu Anadolu'nun doğusunda bugün için gök gürültülü, sağanak yağış beklentimiz var. Marmara bölge genelinde bugün için de yine kuvvetli rüzgar uyarımız devam ediyor. Kuzey kuzeydoğu yönlerden 60 kilometreye varan hızlarda rüzgar beklentimiz var. Marmara Bölgesi'nin tamamı için" bilgisini verdi.

"Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış var"

Yarından itibaren güney ve batı bölgelerde yağış etkisini kaybedecek. Hafta boyunca Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gürültülü sağanak bekleniyor.

Çelik, özellikle salı ve çarşamba günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağışın etkili olacağını belirterek, bugünden itibaren iç kesimlerdeki sıcaklıkların, mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceğini söyledi.

Sıcaklık yurdun batı ve güney bölgelerinde mevsim normallerinde seyredecek.

Ankara'da sıcaklık 24, İstanbul'da 28, İzmir'de 32 derece olacak.