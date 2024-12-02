Kahramanmaraş’ta şiddetli rüzgâr nedeniyle çocukları ile birlikte otomobil içerisinde yıkılan duvarın altında baba, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yunus Emre Mahallesi Kadir Paşa Bulvarı Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’ne veli toplantı için giden Abdullah Kekil, ile çocukları okul bahçesinde park halinde bulunan otomobilin içerisinde iken şiddetli rüzgar nedeniyle duvar yıkıldı. Vatandaşların ve kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan baba ve çocukları hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan baba Abdullah Kekil, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

