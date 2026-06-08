İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, yoğun katılımla devam ediyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedefleri ve döngüsel ekonomi politikaları masaya yatırılıyor. Festivale katılım sağlayan Büyükşehir Belediyesinin standı yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Hayata geçirdiği çevre yatırımları, modern katı atık tesisleri ve eğitim çalışmalarıyla sıfır atık yönetiminde Türkiye’de örnek gösterilen şehirler arasında yer alan Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Sıfır Atık’ yatırımları fuara katılan vatandaşlara tanıtılıyor.

Yatırımlar Türkiye’ye Tanıtılıyor

7 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan festivalde, Büyükşehir Belediyesinin Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi, Kuzey İlçeler Entegre Katı Atık Tesisi, Kürtül Entegre Katı Atık Tesisi, Katı Atık Transfer İstasyonları, Karbon Yutak Alanı, KMBB Enerji tarafından şehrin muhtelif noktalarına kazandırılan şarj istasyonları ve birçok çevre yatırımları Türkiye ve dünyaya tanıtılıyor.

Yöresel Tatlar Festivale Renk Katıyor

Festival boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Büyükşehir Belediyesi standında, Kahramanmaraş’ın zengin gastronomi kültürü ve yöresel ürünleri de tanıtılıyor. Kahramanmaraş gastronomisinin en önemli tatlarından olan Maraş dondurması, tarhana, Maraş çöreği ve Maraş fıstık ezmesi ve daha birçok yöresel ürün, fuara katılan yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Stantta ikram edilen yöresel lezzetleri tatma fırsatı bulan misafirler, ürünlerin eşsiz aroması ve geleneksel üretim yöntemleri hakkında da bilgi sahibi oluyor.