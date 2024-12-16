İSTANBUL (AA) - Yeni yılda evini güvence altına almak isteyenler, Sigortam.net üzerinden Zorunlu Deprem Sigortası için dakikalar içinde teklif alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DASK (Doğal Afetler Sigortalar Kurumu) Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve depremden kaynaklanan yangın, yer kayması ve tsunami risklerine karşı maddi güvence sağlıyor.

Deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, patlama, tsunami ve yer kayması gibi doğrudan maddi zarara neden olabilen durumlar, sigorta poliçesindeki limitler doğrultusunda karşılıyor.

DASK primleri, "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"na göre hesaplanıyor ve binanın yapı tarzı, inşa yılı, toplam kat sayısı, daire büyüklüğü gibi faktörlere göre değişiklik gösterebiliyor. DASK fiyatı, sigorta şirketlerine göre değişmiyor. Bu nedenle, uzun süre araştırma yapmadan, Sigortam.net üzerinden dakikalar içinde teklif alınabiliyor ve eve uygun DASK primi görüntülenerek, kolayca poliçe oluşturuluyor.

Teminat kapsamında, deprem sonrası binada maddi zararın yüzde 2'sinin üzerindeki tutarlar, deprem sigortası tarafından karşılanıyor. Örneğin bedeli 100 bin lira olarak belirlenen bir konutta, 2 bin liraya kadar olan hasarı sigortalı öderken, üzerindeki zararı ise DASK karşılıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası, kiracı tarafından kendi adına yaptırılamıyor. Kiracı, poliçeyi "Sigorta Ettiren" sıfatıyla, ev sahibi adına yaptırabiliyor. Her durumda tazminat, tapuda hak sahibi olarak belirtilen kişiye ödeniyor.