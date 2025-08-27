Kahramanmaraş’ta 20 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirilen Geleneksel Ağustos Fuarı, her yaştan ziyaretçiye keyifli ve unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Özellikle fuar, binlerce çocuğu ve ailesini ağırlayarak şehre adeta festival havası kattı.

Fuarda en çok ilgi gören etkinliklerden biri, “Minyatür Murat” sunumuyla sahnelenen müzikli gösteri oldu. Renkli görüntülere sahne olan bu interaktif etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte hem eğlendi hem de unutulmaz anılar biriktirdi.

Eğlencenin dozunu artıran bir diğer etkinlik ise illüzyonist gösterisiydi. Sahneye çıkan sihirbaz, gerçekleştirdiği etkileyici numaralarla minikleri hem şaşırttı hem de kahkahaya boğdu. Sihirli dokunuşlarla adeta bir görsel şölene dönüşen performans, fuar alanında büyük beğeni topladı.

Kültür, eğlence ve aile bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen Geleneksel Ağustos Fuarı, sunduğu zengin içerikleriyle her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Fuar, yalnızca alışverişin değil; aynı zamanda sosyal etkileşim ve kaliteli zamanın da merkezi haline gelerek Kahramanmaraşlılara unutulmaz bir yaz deneyimi sunuyor.