Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 31 Temmuz Pazar günü birbirinden heyecanlı ve eğlenceli sihirbaz gösterileri Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00 – 15.00 ve 17.00 olmak üzere üç seans şeklinde sahnelenecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek gösteriye tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.