Sanatın ve edebiyatın içerisinde yer alan bir ailenin üç çocuğundan biri olan Bahaettin Karakoç, 1930'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünyaya geldi.

Türk şiirine ve halk müziğine "Mihriban" gibi birçok önemli eseri kazandıran Abdürrahim Karakoç'un ağabeyi olan Bahaettin Karakoç, 17 Ekim 2018'de vefat etti.

"Şairler ve yazarlar şehri" Kahramanmaraş'ın Türk edebiyatına kazandırdığı önemli isimlerden olan Bahaettin Karakoç, gençliğinden vefat ettiği 88 yaşına kadar kitap yazdı.

Bizlerde Aksu TV ailesi olarak Kahramanmaraşlı şair ve yazar Bahaettin Karakoç’u vefatının 6.yıldönümünde minnetle ve rahmetle anıyoruz.

Editör: Yunus Firdevsoğlu