Kahramanmaraş’ta önümüzdeki günlerde soğuk ve parçalı bulutlu hava etkili olacak. Meteorolojik verilere göre kent genelinde yağış beklenmezken, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Hafta Ortası Sert Soğuklar Geliyor

14 Ocak Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, en düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık ise 2 derece olacak. Perşembe günü az bulutlu havayla birlikte gece sıcaklığı -8 dereceye kadar düşecek, gündüz ise termometreler 4 dereceyi gösterecek.

Cuma ve Cumartesi Daha Ilımlı Ama Soğuk

16 Ocak Cuma günü az bulutlu hava etkisini sürdürürken sıcaklıklar -3 ile 6 derece arasında seyredecek. Cumartesi günü ise parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte sıcaklıkların 0 ila 6 derece arasında olması bekleniyor. Gün içerisinde nispeten daha ılıman bir hava hissedilse de gece saatlerinde soğuk etkisini sürdürecek.

Pazar Günü Yeniden Don Uyarısı

18 Ocak Pazar günü parçalı bulutlu hava devam edecek. En düşük sıcaklığın -6, en yüksek sıcaklığın ise 3 derece olacağı tahmin ediliyor. Özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde don ve buzlanma riski öne çıkıyor.

Yetkililerden Uyarı

Uzmanlar, düşük sıcaklıklar nedeniyle sürücülerin buzlanmaya karşı tedbirli olmasını, vatandaşların ise gece saatlerinde açık alanlarda dikkatli davranmasını öneriyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerin de zirai don riskine karşı önlem almaları gerektiği vurgulanıyor.

Kahramanmaraş’ta önümüzdeki günlerde yağış beklenmezken, soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.