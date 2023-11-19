Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Dededağı Mahallesi köy yolu üzerinde bulunan kahvehanede, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Emrah D. ile Burhan B. tartıştı.

Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada silahla ateş açılması sonucu, Yaşar Doğan, Emrah D, Erdal D. ve Burhan B. ağır yaralandı.

Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Emrah D. ve Erdal D. Bafra'da bulunan özel bir hastaneye, Burhan B. ise Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan Erdal D. ve Burhan B. hastanelerde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, yaralı şüphelilerin tedavileri sonrası gözaltına alınacağı bildirildi.

