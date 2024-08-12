İçişleri Bakanı Yerlikaya, Silopi ilçesinde meydana gelen olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda, Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracı yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğunun bildirildiğini" belirten Yerlikaya, olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevkinin sağlandığını duyurdu.

1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Son duruma ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Meydana gelen patlamada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.

Milli Savunma Bakanlığımız ile yaptığımız ilk incelemeler neticesinde, Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."