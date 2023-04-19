Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın projesi kapsamında depremden etkilenen çocuklara moral vermek için Elbistan’a gelen Sinan Akçıl depremzedeler ile bir araya geldi.

Müsiad konteynır kente gelen akçıl, bir süre çocuklara hediyeler dağıttı.

Genç ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği şarkıcı, onlarla birlikte şarkılar söyledi, oyunlar oynadı.

Şarkıcı Sinan Akçıl, yaptığı konuşmasında geçen yıllarda başkan Mehmet Gürbüz'ün yaptığı festivalleri bildiğini ve yapılacak olan festival olursa da seve seve geleceğini söyledi.