Sinem Kobal önceki akşam bir davette görüntülendi. Katıldığı gecede güzelliğiyle büyüleyen Sinem Kobal muhabirlerinin sorularını tüm samimiyeti ile yanıtladı.

Sinem Kobal geri dönüşünün sinyallerini günler öncesinden vermeye başlamıştı.

Soruları yanıtlayan Sinem Kobal mesleğini özlediğini dile getirerek ekranlara dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Ekranlara dönemeye hazır olan Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler yağdırdı: Şahane bir baba!

Kızları Lalin ve Leyla'dan da bahseden Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'na da övgüler yağdırdı. "Çok şanlıyım" diyen Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu için "O şahane bir baba" dedi. İşte Sinem Kobal'ın çok özel açıklamaları...

Sinem Kobal, " Çocuklar büyüyor. Lalin 2,5 yaşında, gerçekten Kenan'ın kopyası. Zaten renkleri de ona benziyor. Leyla, daha yeni bir yaşına girdi. daha ikimizin karışımı. İkisi de çok tatlılar. İnşallah her şey güzel olsun. Heyecanla

Sinem Kobal, 'Üçüncü çocuk gelir mi?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: ''Yok, ben de çalışmayı özledim. Üretmek de istiyorum. Dediğim gibi hayırlısıyla önümüzdeki günlerde bakacağız.''