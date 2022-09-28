Kendisini bir memleket aşığı olarak tanıtan ve 37 yıl boyunca yurtdışında yaşayıp Kahramanmaraş’a dönen Ali Torunoğlu, kurduğu teknesini yaptırarak, Sır Barajı üzerinde sefere başladı.

İlk olarak Kentteki basın mensuplarına yönelik turun düzenlendiği tekneyi vatandaşlar Özel günlerinde kullanabilecek.

Burada açıklamalarda bulunan tekne sahibi ali Torunoğlu, tekne turlarıyla Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerini Dünya’ya tanıtacağını ifade etti.

Başkonuş Sır Göleti Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Bilal Başkonuş ise, amaçlarının Sır Barajı’ndaki turizm hizmetini geliştirmek olduğunu ifade etti,