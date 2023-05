Genel Merkezi Kahramanmaraş’ta, dünyadan ve Türkiye’nin her bölgesinden ilgi çeken haber ve söyleşilerin yer aldığı derginin son sayısı çıktı.

4 yıl önce 30 kültür insanı ile bir araya gelerek fikir birliği yaptıktan sonra adımını atan Sıra Dışı Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı ve başarılı ekibin başı Pınar Yüzbaşıoğlu, “Babamın yarım asrı geçen meslek hayatı memleketini tanıtmak ve bu memleketin tanıtımını yapmakla geçti. O bayrağı evladı olarak biz aldık ve sıra dışı konseptinde tüm Türkiye’ye sunduk. Hedefimiz sadece ilimizin tanıtımını yapmak oldu. Hem Yurt geneli hem de yurt dışında yaptığımız söyleşi ve haberleri ilimizin kültürü ile harmanlayıp Türkiye’ye sunduk ve çok iyi geri dönüşler aldık” dedi.

Pandemide çok zorlanmalarına rağmen yine de yayın hayatlarında kesinti yapmadıklarına da vurgu yapan Yüzbaşıoğlu; “Dergimize her geçen gün ilgi artarak devam ediyor. Bir sayfasında ünlü sanatçıların bilinmeyenleriyle ilgili röportajlar yaparken, diğer sayfasında da Tekir Yeşil Göz’ün sırlarını sayfa sütunlarımıza taşıyoruz. Ukrayna’nın kelime kökeninin yer aldığı dergimizin diğer sayısında Başkonuş’un muhteşemliğini gözler önüne seriyoruz. Yani Türkiye genelindeki özel makalelerle ilimizi buluşturup okuyucularıma sunuyoruz. Her okuyucu kendini bulduğu dergimizde memleketimize dair güzel bilgilerde buluyor. Onun için dergiyi sosyal sorumluluk olarak görüyorum ve aynı kararlılıkla çıkartmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Pınar Yüzbaşıoğlu, yarım asrı geçen meslek hayatıyla Kahramanmaraş’ta örnek bir gazeteciliğe sahip babası Mehmet Yüzbaşıoğlu’nun da izinden gitmeyi kendinde bir görev addettiğini sözlerine ekledi.