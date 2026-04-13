Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 108 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, kentte 6-12 Nisan'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 kilo 326 gram esrar, 30 sentetik ecza, sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram kenevir tohumu, 520 litre alkol, gümrük kaçağı 63 cep telefonu, 26 bin 792 paket sigara, 474 elektronik sigara ve likiti, 3 bin 759 muhtelif hırdavat malzemesi, 587 tekstil ürünü, 682 kozmetik ve süs eşyası ile 944 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Batman'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Batman'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Yakalanan 108 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı

Kaynak: AA